NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.05.2016 wurde die LSI Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,24 USD wert. Bei einem LSI Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 88,968 LSI Industries-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.05.2026 gerechnet (24,14 USD), wäre die Investition nun 2 147,69 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114,77 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 853,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at