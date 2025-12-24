NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LSI Industries gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der LSI Industries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12,08 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in LSI Industries-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,781 LSI Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 548,84 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Papiers am 23.12.2025 auf 18,71 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 548,84 USD, was einer positiven Performance von 54,88 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von LSI Industries belief sich jüngst auf 581,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at