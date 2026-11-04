LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Lukrative LSI Industries-Investition?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit LSI Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das LSI Industries-Papier an diesem Tag 7,96 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,563 LSI Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 21,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 264,57 USD wert. Mit einer Performance von +164,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 776,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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