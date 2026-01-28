LSI Industries Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit LSI Industries-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,74 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1 026,694 LSI Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 731,01 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 27.01.2026 auf 22,14 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 127,31 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für LSI Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 682,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
