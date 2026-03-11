NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in LSI Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurden LSI Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LSI Industries-Papier bei 17,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 582,411 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 19,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 415,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,15 Prozent vermehrt.

LSI Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 608,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at