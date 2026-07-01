LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende LSI Industries-Anlage? 01.07.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden LSI Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,24 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,800 LSI Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,18 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 30.06.2026 auf 26,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,18 Prozent.

LSI Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 973,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LSI Industries Inc.

mehr Nachrichten