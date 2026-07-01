NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden LSI Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,24 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,800 LSI Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,18 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 30.06.2026 auf 26,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,18 Prozent.

LSI Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 973,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at