LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Lohnende LSI Industries-Anlage?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LSI Industries von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden LSI Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,24 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,800 LSI Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 154,18 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 30.06.2026 auf 26,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +54,18 Prozent.
LSI Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 973,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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