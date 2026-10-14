LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Rentabler LSI Industries-Einstieg?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LSI Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren LSI Industries-Anteile an diesem Tag 10,61 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LSI Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9,425 LSI Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 21,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 199,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,43 Prozent gesteigert.
LSI Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 769,94 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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