NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen LSI Industries-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die LSI Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,35 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hat, hat nun 119,760 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 20,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 396,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 139,64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 622,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at