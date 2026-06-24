NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren LSI Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem LSI Industries-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 10,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das LSI Industries-Papier investiert hätte, hätte er nun 923,361 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LSI Industries-Anteile wären am 23.06.2026 23 601,11 USD wert, da der Schlussstand 25,56 USD betrug. Mit einer Performance von +136,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 954,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at