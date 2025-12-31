NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie Investoren gebracht.

Am 31.12.2020 wurde das LSI Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das LSI Industries-Papier bei 8,56 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 168,224 LSI Industries-Aktien. Die gehaltenen LSI Industries-Aktien wären am 30.12.2025 21 635,51 USD wert, da der Schlussstand 18,52 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 21 635,51 USD, was einer positiven Performance von 116,36 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte LSI Industries einen Börsenwert von 580,47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at