NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LSI Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LSI Industries gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LSI Industries-Papier statt. Zum Handelsende stand das LSI Industries-Papier an diesem Tag bei 7,31 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hat, hat nun 1 367,989 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2026 gerechnet (23,93 USD), wäre die Investition nun 32 735,98 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 227,36 Prozent.

Jüngst verzeichnete LSI Industries eine Marktkapitalisierung von 871,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at