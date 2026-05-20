LSI Industries Aktie

LSI Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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LSI Industries-Investment im Blick 20.05.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LSI Industries eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

LSI Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,01 USD. Bei einem LSI Industries-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,484 LSI Industries-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 283,52 USD, da sich der Wert eines LSI Industries-Anteils am 19.05.2026 auf 22,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 183,52 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von LSI Industries betrug jüngst 862,74 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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