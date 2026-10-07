LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|Frühe Anlage
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen
LSI Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 236,094 LSI Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 20,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 883,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 158,84 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 773,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LSI Industries Inc.
Analysen zu LSI Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LSI Industries Inc.
|17,50
|-3,85%