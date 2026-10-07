NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in LSI Industries von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in LSI Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

LSI Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 236,094 LSI Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 06.10.2026 auf 20,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 883,81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 158,84 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries bezifferte sich zuletzt auf 773,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at