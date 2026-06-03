NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die LSI Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der LSI Industries-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,25 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 615,385 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der LSI Industries-Aktie auf 24,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 824,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48,25 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von LSI Industries belief sich zuletzt auf 883,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at