LSI Industries Aktie
WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080
|LSI Industries-Investmentbeispiel
|
23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor einem Jahr verloren
Das LSI Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 23,49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,257 LSI Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -12,47 Prozent.
LSI Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 768,84 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LSI Industries Inc.
Analysen zu LSI Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|LSI Industries Inc.
|16,90
|-3,43%