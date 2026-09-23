LSI Industries Aktie

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WKN: 919518 / ISIN: US50216C1080

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LSI Industries-Investmentbeispiel 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LSI Industries von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LSI Industries-Aktien verlieren können.

Das LSI Industries-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LSI Industries-Anteile bei 23,49 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,257 LSI Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,53 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -12,47 Prozent.

LSI Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 768,84 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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