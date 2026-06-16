NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: Hätte sich eine Manhattan Associates-Investition von vor 5 Jahren gelohnt?

Wer vor Jahren in Manhattan Associates eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Manhattan Associates-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 143,41 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, befänden sich nun 69,730 Manhattan Associates-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 033,47 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 15.06.2026 auf 143,89 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 0,33 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Manhattan Associates einen Börsenwert von 8,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at