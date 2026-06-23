NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Manhattan Associates-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 66,13 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hat, hat nun 1,512 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 128,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 194,72 USD wert. Damit wäre die Investition 94,72 Prozent mehr wert.

Manhattan Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at