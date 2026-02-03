NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren eingefahren

Die Manhattan Associates-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55,69 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,957 Manhattan Associates-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 705,87 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 02.02.2026 auf 150,69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 170,59 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 9,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at