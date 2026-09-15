Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Investmentbeispiel
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Manhattan Associates-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,686 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 211,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 356,61 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 256,61 Prozent vermehrt.
Am Markt war Manhattan Associates jüngst 11,79 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.
Analysen zu Manhattan Associates Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Manhattan Associates Inc.
|184,40
|6,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche geben im Dienstagshandel etwas nach. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.