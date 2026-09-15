NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Manhattan Associates eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Manhattan Associates-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,686 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.09.2026 auf 211,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 356,61 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 256,61 Prozent vermehrt.

Am Markt war Manhattan Associates jüngst 11,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at