Manhattan Associates Aktie

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WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

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Profitabler Manhattan Associates-Einstieg? 13.10.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Manhattan Associates eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Manhattan Associates-Anteile bei 57,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,449 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 217,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 801,95 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 801,95 USD, was einer positiven Performance von 280,20 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich jüngst auf 11,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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