NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 24.03.2021 wurde die Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 115,66 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Manhattan Associates-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86,460 Manhattan Associates-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 046,52 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 23.03.2026 auf 139,33 USD belief. Damit wäre die Investition 20,47 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 8,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at