Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Manhattan Associates-Anlage im Blick
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Manhattan Associates-Papier an diesem Tag bei 62,70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 1,595 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 265,71 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 05.01.2026 auf 166,60 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 165,71 Prozent.
Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 10,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Manhattan Associates Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Manhattan Associates Inc.
|144,00
|1,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.