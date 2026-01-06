NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Manhattan Associates-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Manhattan Associates-Papier an diesem Tag bei 62,70 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investierten, hätten nun 1,595 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 265,71 USD, da sich der Wert einer Manhattan Associates-Aktie am 05.01.2026 auf 166,60 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 165,71 Prozent.

Jüngst verzeichnete Manhattan Associates eine Marktkapitalisierung von 10,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at