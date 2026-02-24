Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
|Manhattan Associates-Investmentbeispiel
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Manhattan Associates-Anteile bei 124,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Manhattan Associates-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,010 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 042,05 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 042,05 USD entspricht einer Performance von +4,21 Prozent.
Insgesamt war Manhattan Associates zuletzt 7,78 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
