Manhattan Associates Aktie

Manhattan Associates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Manhattan Associates-Investmentbeispiel 24.02.2026 16:05:19

NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Manhattan Associates-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Manhattan Associates-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Manhattan Associates-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Manhattan Associates-Anteile bei 124,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Manhattan Associates-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,010 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 130,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 042,05 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 042,05 USD entspricht einer Performance von +4,21 Prozent.

Insgesamt war Manhattan Associates zuletzt 7,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Manhattan Associates Inc.

mehr Nachrichten