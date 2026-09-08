Manhattan Associates Aktie

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WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

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Rentable Manhattan Associates-Investition? 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Manhattan Associates von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Manhattan Associates-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Manhattan Associates-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 164,75 USD. Bei einem Manhattan Associates-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,698 Manhattan Associates-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 213,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 975,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29,75 Prozent.

Manhattan Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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