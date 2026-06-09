Manhattan Associates Aktie

Manhattan Associates für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

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Investmentbeispiel 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Manhattan Associates-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Manhattan Associates-Anteile bei 185,81 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,382 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 790,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 146,88 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20,95 Prozent abgenommen.

Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 8,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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