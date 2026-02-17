NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust hätte ein Manhattan Associates-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Manhattan Associates-Investment verlieren können.

Manhattan Associates-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 145,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,688 Manhattan Associates-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,66 USD, da sich der Wert eines Manhattan Associates-Papiers am 13.02.2026 auf 140,45 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 3,34 Prozent vermindert.

Manhattan Associates wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at