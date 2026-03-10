Manhattan Associates Aktie

WKN: 913804 / ISIN: US5627501092

Lohnende Manhattan Associates-Anlage? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Manhattan Associates-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.03.2025 wurden Manhattan Associates-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Manhattan Associates-Anteile an diesem Tag bei 165,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,604 Manhattan Associates-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 150,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,65 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 90,65 USD entspricht einer negativen Performance von 9,35 Prozent.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 8,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

