NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Manhattan Associates-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Manhattan Associates-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Manhattan Associates-Anteile betrug an diesem Tag 221,47 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 45,153 Manhattan Associates-Aktien. Die gehaltenen Manhattan Associates-Papiere wären am 27.07.2026 7 192,40 USD wert, da der Schlussstand 159,29 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,08 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Manhattan Associates betrug jüngst 8,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at