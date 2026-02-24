NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

MarketAxess-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 116,00 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, befänden sich nun 86,207 MarketAxess-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 181,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 659,48 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 56,59 Prozent gleich.

Der Börsenwert von MarketAxess belief sich jüngst auf 6,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at