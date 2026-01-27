NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MarketAxess-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,28 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in MarketAxess-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,235 MarketAxess-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.01.2026 1 585,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 171,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,51 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess belief sich zuletzt auf 6,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at