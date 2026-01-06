MarketAxess Holdings Aktie

MarketAxess Holdings

WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

Profitabler MarketAxess-Einstieg? 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätte eine Investition in MarketAxess von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der MarketAxess-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 222,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,498 MarketAxess-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 180,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 810,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 18,94 Prozent.

Der MarketAxess-Wert an der Börse wurde auf 6,63 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

