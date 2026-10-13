NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätte eine Investition in MarketAxess von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in MarketAxess eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.10.2025 wurde die MarketAxess-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 172,90 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57,837 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 12.10.2026 9 515,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 164,53 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,84 Prozent verringert.

Insgesamt war MarketAxess zuletzt 5,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at