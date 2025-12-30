NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MarketAxess-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem MarketAxess-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 112,96 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,853 MarketAxess-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MarketAxess-Papiers auf 183,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 627,57 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 62,76 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte MarketAxess einen Börsenwert von 6,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at