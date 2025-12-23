NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde die MarketAxess-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 572,97 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die MarketAxess-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,175 MarketAxess-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,62 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 22.12.2025 auf 181,18 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 68,38 Prozent vermindert.

Der Marktwert von MarketAxess betrug jüngst 6,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at