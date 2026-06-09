NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 433,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,062 MarketAxess-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MarketAxess-Papiers auf 116,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 679,07 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 73,21 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MarketAxess eine Börsenbewertung in Höhe von 4,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at