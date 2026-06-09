MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Frühes Investment
|
09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das MarketAxess-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 433,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 23,062 MarketAxess-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des MarketAxess-Papiers auf 116,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 679,07 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 73,21 Prozent.
Zuletzt ergab sich für MarketAxess eine Börsenbewertung in Höhe von 4,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!