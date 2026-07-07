NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in MarketAxess eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der MarketAxess-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das MarketAxess-Papier an diesem Tag 450,08 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die MarketAxess-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,222 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 116,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25,87 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 74,13 Prozent eingebüßt.

MarketAxess markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at