NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MarketAxess von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in MarketAxess-Aktien gewesen.

Am 08.09.2016 wurden MarketAxess-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die MarketAxess-Aktie an diesem Tag 168,72 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,593 MarketAxess-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96,83 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 04.09.2026 auf 163,38 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 3,17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MarketAxess eine Börsenbewertung in Höhe von 5,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at