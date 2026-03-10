NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MarketAxess-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MarketAxess-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das MarketAxess-Papier an diesem Tag bei 346,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das MarketAxess-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,884 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 533,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185,12 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 46,61 Prozent.

Zuletzt verbuchte MarketAxess einen Börsenwert von 6,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at