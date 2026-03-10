MarketAxess Holdings Aktie

MarketAxess Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable MarketAxess-Anlage? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MarketAxess-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der MarketAxess-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das MarketAxess-Papier an diesem Tag bei 346,73 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das MarketAxess-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,884 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.03.2026 533,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 185,12 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 46,61 Prozent.

Zuletzt verbuchte MarketAxess einen Börsenwert von 6,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MarketAxess Holdings Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu MarketAxess Holdings Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MarketAxess Holdings Inc. 156,15 -0,13% MarketAxess Holdings Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen überwiegend fester -- ATX und DAX schließen kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zur Wochenmitte ümehrheitlich an. Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen