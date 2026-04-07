MarketAxess Holdings Aktie

MarketAxess Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

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Frühe Anlage 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen MarketAxess-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der MarketAxess-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die MarketAxess-Aktie letztlich bei 343,29 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die MarketAxess-Aktie investierten, hätten nun 29,130 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.04.2026 auf 175,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 102,10 USD wert. Damit wäre die Investition 48,98 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von MarketAxess belief sich jüngst auf 6,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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