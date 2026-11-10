NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MarketAxess von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in MarketAxess-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die MarketAxess-Aktie bei 169,19 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,591 MarketAxess-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 97,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 165,67 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,08 Prozent verringert.

MarketAxess markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at