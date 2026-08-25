MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|MarketAxess-Performance im Blick
|
25.08.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 244,55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,089 MarketAxess-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 664,32 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 24.08.2026 auf 162,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,57 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte MarketAxess einen Börsenwert von 5,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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