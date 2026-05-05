NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 05.05.2023 wurden MarketAxess-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MarketAxess-Papier bei 300,33 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MarketAxess-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,333 MarketAxess-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 154,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,57 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 48,43 Prozent verringert.

Der Börsenwert von MarketAxess belief sich zuletzt auf 5,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at