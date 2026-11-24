MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Lukrativer MarketAxess-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MarketAxess-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 361,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,669 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des MarketAxess-Papiers auf 165,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 577,22 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,23 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete MarketAxess eine Marktkapitalisierung von 5,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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