Wer vor Jahren in MarketAxess eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MarketAxess-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 361,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 27,669 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des MarketAxess-Papiers auf 165,43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 577,22 USD wert. Damit wäre die Investition um 54,23 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete MarketAxess eine Marktkapitalisierung von 5,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at