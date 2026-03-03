NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit MarketAxess-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das MarketAxess-Papier an diesem Tag bei 194,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,515 MarketAxess-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des MarketAxess-Papiers auf 192,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,97 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 1,03 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 6,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at