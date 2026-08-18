MarketAxess Holdings Aktie
WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081
|Hochrechnung
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18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 186,61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MarketAxess-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,536 MarketAxess-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MarketAxess-Aktie auf 162,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 87,11 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12,89 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von MarketAxess bezifferte sich zuletzt auf 5,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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