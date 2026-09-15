MarketAxess Holdings Aktie

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WKN: A0B897 / ISIN: US57060D1081

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Lohnende MarketAxess-Investition? 15.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte ein MarketAxess-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen MarketAxess-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem MarketAxess-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 181,68 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MarketAxess-Aktie investiert, befänden sich nun 5,504 MarketAxess-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 897,73 USD, da sich der Wert einer MarketAxess-Aktie am 14.09.2026 auf 163,10 USD belief. Mit einer Performance von -10,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

MarketAxess war somit zuletzt am Markt 5,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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