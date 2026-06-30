NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MarketAxess von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem MarketAxess-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 261,42 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in MarketAxess-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38,253 MarketAxess-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 205,11 USD, da sich der Wert eines MarketAxess-Anteils am 29.06.2026 auf 109,93 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 57,95 Prozent eingebüßt.

MarketAxess war somit zuletzt am Markt 4,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at