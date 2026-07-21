NASDAQ Composite Index-Papier MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MarketAxess von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in MarketAxess eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der MarketAxess-Aktie statt. Zum Handelsende stand das MarketAxess-Papier an diesem Tag bei 207,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das MarketAxess-Papier investiert hätte, hätte er nun 48,132 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2026 gerechnet (114,92 USD), wäre das Investment nun 5 531,38 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,69 Prozent abgenommen.

MarketAxess war somit zuletzt am Markt 4,04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at