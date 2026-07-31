NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marten Transport-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Marten Transport-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Marten Transport-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Marten Transport-Papier bei 12,16 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Marten Transport-Aktie investiert, befänden sich nun 822,368 Marten Transport-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 14,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 171,05 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 21,71 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Marten Transport betrug jüngst 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at