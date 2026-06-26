Marten Transport Aktie
WKN: 923455 / ISIN: US5730751089
|Lohnende Marten Transport-Anlage?
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26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Marten Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marten Transport von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Marten Transport-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,267 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 17,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,11 Prozent angewachsen.
Alle Marten Transport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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